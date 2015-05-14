Читатели газеты "Вести" напали на активистов, пародирующих их в костюмах зомби (видео)

"Гражданского движения Отпор и неравнодушные граждане протестовали против газеты "Вести". Их мирные действия не понравились группе молодых людей, которые начали бить несогласных с кремлевской пропагандой ногами. Милиция, которую вызвали активисты, отказалась задерживать", - цитирует Новое время активистов.

В то же время, в милиции Киева заявили, что в среду в дежурную часть Оболонского районного управления столичной милиции поступило сообщение, что при выходе из станции подземки произошла драка.

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Отмечается, что конфликт возник между активистами одной из общественных организаций и местными жителями относительно протеста против издания столичной газеты.

"На место прибыли сотрудники районного управления, урегулировали конфликтную ситуацию. Милиционеры установили свидетелей и очевидцев происшествия, которые были опрошены",- говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый учет. Проводится проверка.

Напомним, в прошлом году УНИАН сообщал, что неизвестные в балаклавах разгромили редакцию газеты «Вести».