Магазин брендовой одежды в Киеве продает "секонд-хенд" (видео)

Журналисты выяснили, что в деле о контрабандных вещах фигурирует владелица «Sanahunt» Оксана Мороз.

Звездный бутик «Sanahunt» в центре Киева под видом брендов продает контрабандную одежду для звезд, чиновников и депутатов.

Об этом говорится в сюжете проекта Гроші.

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Журналисты выяснили, что в деле о контрабандных вещах из-за границы, очередной «конвой» которых на днях обнаружили львовские пограничники, фигурирует владелица «Sanahunt» Оксана Мороз.

Мороз является одной из богатейших женщин. По информации журналистов, ранее женщина уже попадала под прицел правоохранителей – пыталась вывезти из Украины миллион долларов в коробке из-под обуви. Конечно же, без налогов. Но суд Мороз выиграла, и ей вернули деньги.

Сейчас Мороз инкриминируют уклонение от уплаты налогов при ввозе в Украину одежды «секонд-хенд».

В комментарии журналистам Мороз не откликнулась, однако расследователи узнали из реестра досудебных дел о нанесении ею 10,8 миллиона гривень ущерба государству.

Как сообщал УНИАН, 4 октября на пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей, пограничники задержали грузовик с контрабандной брендовой одеждой на сумму более 12 млн гривень.