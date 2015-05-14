Жители Луганска говорят, что "не выбирали" боевиков и уже ждут освобождения

Они говорят, что на контролируемой "ЛНР" территории цены вдвое выше, говорится в сюжете ТСН.

В разговорах люди говорят о блокаде, бешеных ценах на продукты и трудной жизни. Признаются, что мечтают об освобождении своего города украинской армией.

"Что мы можем сделать, если там наши дома? Мы не виноваты, мы люди подневольные, мы не выбирали все это", - говорят женщины из Луганска.

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Проукраинские активисты в Станице Луганской говорят, что изменения в сознании жителей края медленно, но происходят. К примеру, ранее за предложение взять календарик с украинской символикой "разорвали бы". А сейчас берут спокойно, не отказываются.

В отличие от мирных жителей, боевики наполняются яростью. Каждую ночь они обстреливают и позиции военных, и дома мирных жителей. На днях на одной из улиц после обстрела разорвало газопровод. А в Трехизбенке и Крымском снаряды разрушили семь частных домов.

Военные вблизи Станицы Луганской говорят, что огонь врага не слишком прицельный, но плотный. Прятаться приходится в не пристроенных для пребывания блиндажах, которые затоплены водой.