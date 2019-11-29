Отпуска и право на жилье: Рада совершенствует законопроект о правовой защите военных

Законопроект разработан с целью обеспечения реализации оборонной реформы, построения ВСУ на основе базовых европейских подходов.

В Верховной Раде разрабатывают новый законопроект о социальной и правовой защите военнослужащих.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, 28 ноября состоялось заседание совместной рабочей группы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с целью обсуждения и выработки предложений к проекту закона о внесении изменений в закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»(регистрационный номер 2343).

В ходе заседания отмечалось, что законопроект разработан с целью обеспечения реализации оборонной реформы, построения Вооруженных сил Украины на основе базовых европейских подходов, а также для обеспечения реализации прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных законодательством Украины.

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«Законопроектом предполагается урегулировать вопрос относительно упорядочения вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнение отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем; приведение терминологии закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в соответствие с законами Украины «Об образовании», «О высшем образовании» и другими законами Украины; уточнение источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», - говорится в сообщении.

Председательствующий на заседании председатель подкомитета по социальным вопросам в сферах национальной безопасности и обороны Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Максим Березин напомнил, что законопроект был рассмотрен на заседании комитета 15 ноября и подан на рассмотрение ВР с рекомендацией принять его за основу по результатам его рассмотрения в первом чтении с поручением Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать его для рассмотрения во втором чтении с учетом замечаний и предложений субъектов права законодательной инициативы.

Отмечается, что участники рабочей группы высказали свою позицию и предложения по совершенствованию законопроекта и представили их в письменном виде для ознакомления.

«Поскольку поправки и предложения к данному законопроекту могут быть внесены только после принятия данного законопроекта за основу в первом чтении, следующее заседание рабочей группы по наработанным поправкам состоится после голосования в ВР», - сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.