Гибель украинских альпинистов в Словакии: появились фото с места трагедии

29 ноября в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинских альпинистов - инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрилевой.

Горно-спасательная служба Словакии опубликовала снимки спецоперации по спасению тел погибших альпинистов из Украины.

Фото опубликовала пресс-служба чрезвычайников.

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29 ноября, в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинских альпинистов - инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрылевой.

«Во время собрания ФАиС г. Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута вследствие несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева», - говорится в сообщении.

Факт гибели украинцев подтвердили словацкие спасатели.

Позднее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что погибшие были найдены без документов.