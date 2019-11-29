Гибель украинских альпинистов в Словакии: появились фото с места трагедии
Горно-спасательная служба Словакии опубликовала снимки спецоперации по спасению тел погибших альпинистов из Украины.
Фото опубликовала пресс-служба чрезвычайников.
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29 ноября, в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинских альпинистов - инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрылевой.
«Во время собрания ФАиС г. Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута вследствие несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева», - говорится в сообщении.
Факт гибели украинцев подтвердили словацкие спасатели.
Позднее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что погибшие были найдены без документов.