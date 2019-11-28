"Мы таможня – нам все можно": в МВД показали фото с обысков на границе с РФ

На российский рынок без надлежащего таможенного оформления планировали отправить швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и много другого товара.

В пункте пропуска Гоптовка разоблачили канал перемещения в Россию значительных объемов товаров без надлежащего таможенного оформления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте такжеНочью неизвестные сожгли автомобиль руководителя Одесской таможни (видео)

"На Харьковщине в помещениях таможни обнаружили деньги, товары и документальные доказательства противоправной деятельности. В служебных помещениях таможни изъято более 137 тыс. грн, 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже установили исполнителей и пособников противоправной деятельности.

"Изъята и направлена на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и много другого товара, который планировали отправить на российский рынок", - сказано в сообщении.

Комплекс следственно-оперативных действий провели оперативно-розыскные подразделения Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины с территориальным управлением ГБР в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Они проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины.