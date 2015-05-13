Суд вернул государству 10 гектаров земли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, решением Бориспольского горрайонного суда удовлетворены исковые требования ведомства и возвращены в государственную собственность земельные участки лесного фонда общей площадью 10 га, которые незаконно были изъяты из постоянного пользования ГП «Бориспольский лесхоз».

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Установлено, что Киевская областная государственная администрация изъяла земельные участки лесного фонда стоимостью почти 5 млн грн из постоянного пользования ГП «Бориспольский лесхоз» и, изменив их целевое назначение, передала их в собственность гражданам, которые провели отчуждение участков в пользу одного лица.

Изъятие лесных земель осуществлялось в нарушение требований Лесного и Земельного кодекса Украины, поскольку было проведено не уполномоченным органом.

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Согласно законодательству, полномочия по изъятию вышеуказанных земель находятся исключительно в компетенции Кабинета министров Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Обуховский горрайонный суд Киевской области вернул в государственную собственность земельный участок общей площадью 0,4 га, который незаконно был отчужден в пользу бывшего главы Администрации президента Украины.