Суд вернул государству участок земли стоимостью 500 тыс. грн, незаконно выделенный экс-главе АП
Обуховский горрайонный суд Киевской области вернул в государственную собственность земельный участок общей площадью 0,4 га, который незаконно был отчужден в пользу бывшего главы Администрации президента Украины.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, установлено, что основанием для отвода этих земель первоначальным владельцам для строительства и обслуживания жилого дома в пгт Козин Обуховского района стали решения исполнительного комитета сельского совета, в компетенцию которого не входит решение земельных вопросов, поскольку исключительно на пленарных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решаются вопросы в сфере регулирования земельных отношений. Стоимость этих земель составляет почти 500 тыс. грн.
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Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура района предъявила иск в Обуховский горрайсуд о признании недействительными решений органа местного самоуправления, государственного акта на землю и истребовании земельного участка в пользу государства. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.
В то же время, пресс-служба прокуратуры не указывает фамилию экс-главы АПУ.
По данным Украинской Правды, речь идет об Андрее Клюеве.