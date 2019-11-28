Сорвал более 100 заседаний суда: в Киеве будут судить злостного "телефонного минера"

Мужчина "заминировал" суд, чтобы не рассматривали дело, по которому он обвиняется в квартирной краже.

В Киеве будут судить «телефонного минера», который сорвал свыше 100 заседаний Оболонского райсуда.

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Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, местной прокуратурой №5 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в предоставлении ложных сообщений о заминировании помещения Оболонского райсуда.

Установлено, что в течение текущего года в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о заминировании здания районного суда, по результатам которых было сорвано более чем 100 судебных заседаний. В ходе досудебного расследования личность «минера» удалось установить.

В пресс-службе отметили, что мужчина "заминировал" суд, чтобы не рассматривали дело, по которому он обвиняется в квартирной краже.

За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.