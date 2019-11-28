"Крестному отцу контрабанды" Альперину сообщили о подозрении

По данным следствия, в результате противоправных действий таможенников и предпринимателей государству нанесено свыше 77,7 миллиона гривень убытков.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили одесскому бизнесмену Вадиму Альперину о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесено свыше 77,7 миллиона гривень убытков.

Читайте такжеЗеленский пообещал вознаграждение за помощь в поисках "крестного отца контрабанды", сбежавшего вот НАБУКак сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по процессуальному руководству прокуроров САП детективы бюро лично вручили уведомление о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Действия подозреваемого, которого следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В пресс-службе САП напомнили, что 26 ноября было сообщено о подозрении бывшему руководителю и пятерым служащим одной из региональных таможен, бывшей чиновницы Государственной фискальной службы, а также трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможиванием товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству свыше 77,7 миллиона гривень убытков.

На сегодня уже 11 лицам сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, которое было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни. Ущерб от махинаций могут достигать около 500 миллионов гривень.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали 10 человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали одесского бизнесмена Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.