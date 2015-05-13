Боевики массово оформляют социальные пособия на подконтрольной Украине территории - Тымчук
Боевики оформляют данные выплаты не только на себя, но и на свою семью.
Боевики из формирований, дислоцированных в районе Горловки, Макеевки, Донецка, Алчевска и Луганска, массово оформляют социальные пособия и выплаты на территории, подконтрольной украинским властям.
Как сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
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"Причём (оформляют выплаты - прим. Ред.) как на себя, например, по травме, якобы полученной «при работе в шахте» или «на производстве», так и на семью", - говорится в сообщении.
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Российско-террористические войска на Донбассе продолжают акти...Posted by Dmitry Tymchuk on 12 травня 2015 р.