Налоговики Донбасса переезжают на территории, подконтрольные Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДФС, все работники территориальных подразделений будут оповещены о перемещении заранее.

По решению ДФС территориальные подразделения Донецка будут переведены в Мариуполь, территориальные подразделения Донецкой области - в Дружковку, Красноармейск, Краматорск, Артемовск и Волноваху. Подразделения в Луганской области будут переведены в Северодонецк, Старобельск и Рубежное.

Читайте такжеЛуганскую и Донецкую госакадемии перенесут в КиевКак сообщал УНИАН, Украина с апреля ведет антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По словам главы правительства Арсения Яценюка, каждый день война стоит Украине 80 млн. грн.

Среднемесячный недобор налогов в Донецкой и Луганской областях составляет около 1 млрд грн.