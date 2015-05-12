Рада может разрешить условно-досрочное освобождение пожизненно осужденных

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение (№2292) проголосовали 239 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

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Перед этим произошло несколько неудачных попыток принять указанный законопроект за основу.

Законопроектом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием” планируется внести изменения в статьи 81 и 82 Уголовного кодекса, которые дают возможность претендовать на условно досрочное освобождение осужденным к пожизненному лишению свободы после определенного срока отбывания наказания.

Кроме того, данный законопроект предусматривает отмену наказания в виде пожизненного лишения свободы для тех осужденных, которые не принимали непосредственного участия в преступлении.

Авторы законопроекта отмечают, что возможность досрочного освобождения для “пожизненников” это европейская практика, которую следует применить и в Украине.