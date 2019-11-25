Выволокли на улицу, угрожали расправой: в Славянске разгорелся скандал из-за песен Газманова

Как отметил зам мэра, причиной конфликта стали его замечания.

Заместитель городского головы Славянска Донецкой области Андрей Рубан заявил, что стал жертвой нападения работников караоке-бара «Соло» за замечания относительно песен Олега Газманова «Москва, звонят колокола», «Офицеры, россияне...».

Об этом Рубан написал у себя на Facebook-странице.

Читайте такжеРоссийский певец Газманов приехал с концертом в оккупированный Луганск – СМИ«На требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги. Я вызвал полицию. Пока ехала полиция, отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой», – написал он.

По словам Рубана, прибывшая на место полиция «оказалась неспособной адекватно отреагировать на ситуацию»: «Вернее, она никак не реагировала на угрозы, оскорбления со стороны вышеуказанных лиц, так и не смогла оформить протокол о правонарушении, отпустила охранника, который наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления в отношении меня, не установив его личность».

«Один из полицейских «отхватил» по физиономии от посетителя и тоже не смог прекратить противоправные действия. Одно из лиц, предположительно кавказской национальности после угроз и оскорблений в мой адрес вырвало бланки протокола и выбросило в минибассейн. Таким образом, я не смог написать заявление в полицию, полиция не смогла принять никаких законных действий в отношении правонарушителей. А на моё заявление, что будет оформлена жалоба на бездействие полиции, мне поступили угрозы от полиции и охраны, с которой, судя по всему, полиция вступила в сговор», – добавил Рубан.

При этом он задался вопросом, последует ли на подобные ситуации адекватная реакция со стороны правоохранителей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном нацгвардейцев.