Самая яркая New Year’s Eve Countdown Party в Fairmont Grand Hotel Kyiv
Не упусти возможность встретить незабываемый Новый год в самом красивом отеле Киева. Ночь, которая станет лучшим началом года. Мы будем танцевать, петь, загадывать те самые заветные желания, пока часы двенадцать бьют. И поверьте, всё сбудется!
Весь вечер на сцене с вами проведет ведущий – Анатолий Анатолич.
Атмосферу вечера создают:
Победительница Евровидения, тренер проекта «Голос Країни», уникальная JAMALA.
Открытие 6-го сезона проекта «Голос Країни», тембр, который завораживает миллионы, самый стильный голос на украинской сцене, финалист Национального отбора Евровидения – LAUD.
За музыкальное наполнение вечеринки после полуночи отвечает Dj Bolotin.
Количество мест ограничено, бронируйте уже сейчас.
Больше информации: +38 067 444 80 90
И, конечно же, какой праздник без подарков? Наши партнеры - туроператор "Alterego Travel" разыграет VIP путешествие на week-end для двоих и много других приятных сюрпризов от Fairmont Grand Hotel Kyiv, Elixir SPA Delux, VOGUE Café Kyiv, кондитерской-библиотеки SWEET BOOK.
В стоимость включены: развлекательная программа, меню разработанное шеф-поваром VOGUE Café Kiev, напитки алкогольные и безалкогольные.
Для деток, - праздничный фуршет и развлекательная программа с аниматорами.
Стоимость на ребенка, как всегда - бесплатно, конечно же, если это не полноценное отдельное место за "взрослым" столом.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ
22:00
23:00
Сбор гостей
23:00
23:30
Ведущий
23:30
23:57
LAUD
23:57
00:00
речь Президента
00:05
00:30
Ведущий
00:30
01:30
JAMALA
01:30
02:00
Ведущий
02:00
02:30
LAUD
02:30
02:45
Ведущий
02:45
05:00
диджей Bolotin