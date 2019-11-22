Самая яркая New Year’s Eve Countdown Party в Fairmont Grand Hotel Kyiv

20:02, 22 ноября 2019
Общество
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НК

Не упусти возможность встретить незабываемый Новый год в самом красивом отеле Киева. Ночь, которая станет лучшим началом года. Мы будем танцевать, петь, загадывать те самые заветные желания, пока часы двенадцать бьют. И поверьте, всё сбудется!

Весь вечер на сцене с вами проведет ведущий – Анатолий Анатолич.

Атмосферу вечера создают:

Победительница Евровидения, тренер проекта «Голос Країни», уникальная JAMALA.

Открытие 6-го сезона проекта «Голос Країни», тембр, который завораживает миллионы, самый стильный голос на украинской сцене, финалист Национального отбора Евровидения – LAUD.

За музыкальное наполнение вечеринки после полуночи отвечает Dj Bolotin.

Количество мест ограничено, бронируйте уже сейчас.

Больше информации: +38 067 444 80 90

И, конечно же, какой праздник без подарков? Наши партнеры - туроператор "Alterego Travel" разыграет VIP путешествие на week-end для двоих и много других приятных сюрпризов от Fairmont Grand Hotel Kyiv, Elixir SPA Delux, VOGUE Café Kyiv, кондитерской-библиотеки SWEET BOOK.

В стоимость включены: развлекательная программа, меню разработанное шеф-поваром VOGUE Café Kiev, напитки алкогольные и безалкогольные.

Для деток, - праздничный фуршет и развлекательная программа с аниматорами. 

Стоимость на ребенка, как всегда - бесплатно, конечно же, если это не полноценное отдельное место за "взрослым" столом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ

22:00

23:00

Сбор гостей

23:00

23:30

Ведущий

23:30

23:57

LAUD

23:57

00:00

речь Президента

00:05

00:30

Ведущий

00:30

01:30

JAMALA

01:30

02:00

Ведущий

02:00

02:30

LAUD

02:30

02:45

Ведущий

02:45

05:00

диджей Bolotin

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