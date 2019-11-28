Что посмотреть в кино: топ-5 фильмов декабря 2019 (видео)

В широкий прокат выходит еще один фильм из вселенной "Звездных войн".

Первый месяц зимы порадует киноманов интересными кинопремьерами. Среди них как фильмы про супергероев, так и продолжения популярных кинолент.

Мы объединили самые ожидаемые фильмы декабря 2019 года. Все они разных жанров, поэтому каждый сможет найти то, что будет по душе.

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"Ножи наголо"

Сюжет разворачивается вокруг убийства состоятельного писателя после семейного праздника в его имении. Жена покойного и его сын нанимают частных детективов, чтобы узнать, почему глава семейства ушел из жизни. Детективам придется разобраться в хитросплетении лжи, чтобы установить личность убийцы. Фильм собрал немало кинозвезд – Дэниел Крейг, Крис Эванс, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер и другие.

Премьера 5 декабря.

"Джуманджи: Следующий уровень"

Фильм станет продолжением приключенческой комедии "Джуманджи: Зов Джунглей", вышедшей в 2017 году. Известно, что вместо четырех подростков внутри компьютерной игры появится дедушка, которого мастерски сыграл легендарный Дэнни Де Вито. В игре он перевоплотится в мускулистого героя (Дуэйн Джонсон), который вместе с Мартой и Фриджем отправятся на спасение приятеля Спенсера. Однако правила, которые уже были известны главным героям, изменились, поэтому им придется преодолеть немало трудностей ради достижения цели. В главных ролях – Двейн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан, Дэнни Девито и другие.

Премьера 12 декабря.

"Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"

События фильма разворачиваются после показанных в эпизоде VIII «Звездные войны. Последние Джедаи». Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, которая продолжается уже более 40 лет. Лента обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Вас ждут старые и новые герои, уникальные миры и незабываемые путешествия по краю Галактики. Это будет настоящий грандиозный финал фантастической саги!

Премьера 19 декабря.

"Секс-бомба"

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о скандале в 2016 году: работницы Fox News обвинили генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Добавим, что мужчина умер в 2017 году.

Так, американская журналистка Гретхен Карлсон, которую в фильме сыграла Николь Кидман, обвинила Айлза в домогательствах. По ее словам, она была уволена после того, как отказала генеральному директору. Впоследствии к Карлсон присоединились еще несколько женщин (их играют Марго Робби и Шарлиз Терон). После скандалов Роджер Айлз ушел в отставку. Главные роли в фильме исполнили звездные актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби.

Премьера 19 декабря.

"Счастливого Рождества"

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк предстанет в роли молодой женщины Кейт, у которой все идет наперекосяк. Однако случайная встреча с незнакомцем Томом в исполнении Генри Голдинг изменит ее жизнь навсегда. Лондон трансформируется вокруг них в самую прекрасную пору года, а немного рождественского волшебства дает их отношениям засиять.

Отметим, что в фильме прозвучит музыка британского поп-музыканта Джорджа Майкла, как классика, так и композиции, которые ранее не издавались.

Премьера 19 декабря.

Как ранее писал УНИАН, фильм «Джокер» собрал в мировом прокате почти миллиард долларов. До этого «Джокера» уже называли самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю.