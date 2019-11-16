Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате почти миллиард долларов
04:13, 16 ноября 2019Кино и музыка
34 0
До этого «Джокера» уже называли самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю.
«Джокер» собрал почти $1 млрд / фото: YouTube
Фильм «Джокер» Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Об этом пишет Forbes.
Как отмечается, за седьмой уик-энд лента набрала $316,6 млн. Планируется, что вскоре лента соберет $1 млрд. Эта будет почти в 16 раз больше производственного бюджета в $62,5.
Читайте также"Джокер" побил рекорд кассового сбора: за выходные – $93 миллиона
До этого «Джокера» уже называли самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю. К R-рейтингу относятся фильмы, на просмотр которых не достигшие 17-летнего возраста допускаются только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter