Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате почти миллиард долларов

До этого «Джокера» уже называли самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю.

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, за седьмой уик-энд лента набрала $316,6 млн. Планируется, что вскоре лента соберет $1 млрд. Эта будет почти в 16 раз больше производственного бюджета в $62,5.

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До этого «Джокера» уже называли самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю. К R-рейтингу относятся фильмы, на просмотр которых не достигшие 17-летнего возраста допускаются только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя.