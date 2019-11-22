Во Львове в такси не пустили ребенка без автокресла

Украинцев с детьми перестали пускать в такси без автокресла.

Во Львове женщину с ребенком без автокресла не пустили в такси.

Об этом рассказала Елена Кулигина, которая попала в эту ситуацию, передает РБК.

По словам львовянки, таксист предложил ей оплатить штраф в 500 гривен и только в таком случае он согласиться везти ребенка.

Читайте такжеВ Украине с сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

Женщина отметила, что вызвала такси вместе с подругой, которая была с ребенком. Водитель увидел трехлетнего ребенка и озвучил свои условия. Когда клиентки предложили установить собственное автокресло, он отказал, несмотря на то, что техническая возможность была. Елена с подругой позвонили в службу поддержки и пожаловались. Оператор такси, узнав ситуацию, отменила заказ.

"Водитель сказал, что он не будет ждать, он не заинтересован, и сразу позвонил в службу поддержки. Оператор сразу без дальнейших разговоров отменила этот вызов" - рассказала Елена.

По информации издания, в киевских службах такси сообщили, что если поездка планируется с ребенком, вызывать машину следует за три часа ранее либо за сутки.

Напомним, что в Украине 19 ноября вступил в силу законопроект № 1150 об административной ответственности за перевозку детей без автокресел.

Стоит отметить, что согласно законопроекту, дети до 12 лет (или до 145 см ростом) должны перевозится в специальных автокреслах. Если автокресла нет - водитель заплатит штраф в 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). А если кресла не окажется у водителя и во второй раз - его накажут штрафом в 850 грн.