В Украине начинают штрафовать водителей за перевозку ребенка без автокресла

Соответствующий закон опубликовало парламентское издание.

20 ноября в Украине начнут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" 19 ноября опубликовало издание "Голос Украины".

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Отмечается, что в автокреслах нужно перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом меньше, чем 145 сантиметров. За первое нарушение закона водителям грозит штраф в размере 510 грн, а в последующие разы сумма вырастет до 850 грн.

Стоит отметить, что закон будет распространяться на все автомобили.

Напомним, этот закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 ноября.

До этого Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей".