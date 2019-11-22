ГПУ будет сотрудничать с волонтерами и жителями ОРДЛО во время документирования военных преступлений

В октябре в ГПУ создали Департамент надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

В Генеральной прокуратуре Украины намерены сотрудничать с общественными организациями и с гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях, во время документирования военных преступлений.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры со ссылкой заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который курирует деятельность Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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Так, во время заседания рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий генеральный прокурор и сопредседатель Комиссии по вопросам правовой реформы Руслан Рябошапка отметил, что создание в ГПУ Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, является важным элементом в реализации концепции переходного правосудия. «Департамент станет аналитическим центром, штаб-квартирой, что будет координировать деятельность органов правопорядка. Ведь документирования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности – принципиальное для Генпрокуратуры направление», - пояснил Рябошапка.

В свою очередь Мамедов считает, что необходимо разработать стратегию, которая станет «дорожной картой» для всех подразделений, что будут заниматься уголовными производствами относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

«Мы будем сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС», - сказал Мамедов.

В ГПУ напомнили, что Департамент надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан 21 октября. В составе департамента - два управления (по два отдела в каждом управлении): надзора и информационно-аналитической работы в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, и, соответственно, Донецкой и Луганской областей. К основным полномочиям Департамента, в частности, принадлежат наработки единой методики расследования таких преступлений, осуществления процессуального руководства в наиболее сложных и резонансных уголовных процессах, взаимодействие с Международным уголовным судом.