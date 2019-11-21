В оккупированном Крыму школьник умер прямо на уроке

Трагедия произошла 20 ноября в сельской средней школе Сакского района.

В одной из школ оккупированного Крыма ученику 10 класса резко стало плохо на уроке, спасти подростка не удалось.

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Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу подконтрольного россиянам Министерства образования Крыма. Трагедия произошла 20 ноября в сельской средней школе Сакского района.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры", - заявил собеседник журналистов.

При этом криминальный характер произошедшего исключается. Причиной трагедии якобы могли стать личные переживания ребенка – недавно у него погиб отец.

Ранее в крымском "Артеке" умерла девочка-подросток из РФ. Российские силовики открыли по данному факту уголовное дело.