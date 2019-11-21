В оккупированном Крыму школьник умер прямо на уроке
14:00, 21 ноября 2019Общество
273 0
Трагедия произошла 20 ноября в сельской средней школе Сакского района.
В Крыму на уроке умер десятиклассник / скорая помощь в рФ / РИА Новости
В одной из школ оккупированного Крыма ученику 10 класса резко стало плохо на уроке, спасти подростка не удалось.
Читайте такжеКрымские страдания: как и чем живет аннексированный полуостров
Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу подконтрольного россиянам Министерства образования Крыма. Трагедия произошла 20 ноября в сельской средней школе Сакского района.
"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры", - заявил собеседник журналистов.
При этом криминальный характер произошедшего исключается. Причиной трагедии якобы могли стать личные переживания ребенка – недавно у него погиб отец.
Ранее в крымском "Артеке" умерла девочка-подросток из РФ. Российские силовики открыли по данному факту уголовное дело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter