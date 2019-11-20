Польша начала поиски останков погибших во Львове в 1939 году воинов

Среди погибших могут быть и украинцы, которые служили в польской армии и обороняли Львов от немецкого войска.

Во Львове специалисты польского Института национальной памяти и украинские специалисты начали поиск могил польских солдат, которые погибли в сентябре 1939 года, обороняя город.

Как сообщает "Радио Свобода", среди погибших могут быть и украинцы, которые служили в польской армии и обороняли Львов от немецкого войска.

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Поиск запланирован на двух старых кладбищах. Работы начались с исследования территории старого кладбища на Збоищах во Львове. Второе место, которое будут исследовать во Львове – это старое кладбище на Голосках.

Институт нацпамяти Польши обратился к украинской стороне с просьбой провести поисково-эксгумационные работы в 12 местах в Украине, которые связаны с различными страницами истории. Работы начали со Львова. Следовательно, это означает возобновление украино-польского диалога по надлежащему благоустройству мест украинской памяти на территории Польши и польской на территории Украины.

Следует отметить, что в этом году украинские власти отменили запрет проводить на территории Украины поисковые работы и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и войн. Запрет был введен в 2017 году, когда в Польше, в селе Грушовичи снесли украинский памятник воинам УПА.