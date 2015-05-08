В Европе сегодня отмечают День Победы с цветами и почестями (фоторепортаж)

В Париже улица Елисейские поля была закрыта для транспорта из-за церемонии возложения цветов к Триумфальной арке, где расположена могила Неизвестного солдата. В церемонии принял участие госсекретарь США Джон Керри. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Германии высокопоставленные официальные лица собрались у здания Рейхстага, где проходят памятные мероприятия.

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В Польше в памятных мероприятиях к 70-летию Победы над нацистской Германией, приняли участие генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель Европейского совета Дональд Туск, а также лидеры ряда стран центральной и восточной Европы, в том числе президент Украины Петр Порошенко.

Украина 8 мая вместе со странами Европы отмечает День памяти и примирения. Символом памяти жертв войны в Украине стал красный мак.