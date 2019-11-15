Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших военных обожжено 60% тела

Все госпитализированные – парни в возрасте от 20 до 30 лет.

В харьковской больнице скорой и неотложной помощи приняли трех пострадавших от взрывов на территории центральной артиллерийской базы в Балаклее.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Читайте такжеГБР начало расследование по факту взрывов в БалаклееВрачи рассказали, что все госпитализированные – парни в возрасте от 20 до 30 лет. У одного из них ожоги до 60% поверхности тела и перелом руки, другой имеет ожоги до 20%, у третьего в ходе обследования зафиксировали переломы.

«На данный момент один из пострадавших находится в реанимации, второго оперируют, третьего пострадавшего перевели в Военно-медицинский клинический центр Северного региона», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее Харьковской области прогремело несколько взрывов. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что на указанной местности работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы.

«Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», – заявил в комментарии УНИАН начальник Управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Позже в уточненном сообщении Генштаба ВСУ появилась информация, что во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения. По информации медиков, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один – средней тяжести.