Путин хочет набросить Донбасс на Украину, как ошейник – Сенцов

Сенцов считает, что успешной интеграции Донбасса при власти Путина не будет.

Украинский режиссер и бывший российский политзаключенный Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не хочет дарить оккупированный Донбасс Украине, а накинуть его, как ошейник.

Об этом режиссер рассказал в интервью BBC Украина.

"...Путин не хочет его (Донбасс – УНИАН) подарить - "заберите обратно, я устал". Это не совсем точный образ. Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такою себе домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна - не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", – заявил Сенцов.

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По мнению Сенцова, возвращение Донбасса на условиях Путина ничего не даст: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины.

"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, посчитают, что это часть Украины, которую она контролировать не будет. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавляет он.

Одновременно Сенцов замечает, что в переговорах нет ничего плохого, потому что они – лучше, чем война.

"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, «о чем вообще можно говорить».