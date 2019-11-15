Путин требует от Украины продолжить закон об "особом статусе" Донбасса

Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий закон теряет силу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, «о чем вообще можно говорить».

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, пишет Громадське.

«Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано «ЛНР» и «ДНР», тогда все мгновенно зайдет в тупик», – сказал он.

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Путин считает, что тогда теряет смысл и «формула Штайнмайера», потому что она «является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе».

Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий закон теряет силу.

«31-го истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в «нормандском формате»? Это вообще ключевой вопрос», — сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что закон об особом статусе будет новый, но этот статус не будут закреплять в Конституции Украины.