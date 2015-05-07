В Минобороны объяснили, почему эвакуация украинцев из Непала заняла так много времени

Решение об эвакуации украинцев из Непала украинским самолетом принял президент Петр Порошенко, а конкретный самолет для выполнения задания был определен на межведомственном совещании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов.

По его словам, было решено отправлять самолет именно Вооруженных сил, а не Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, так как самолеты ГСЧС - Ан-32 и Ан-26 - в случае их использования летели бы в Непал трое суток из-за значительно меньшей крейсерской скорости, чем у военно-транспортного самолета Ил-76.

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Также Дроздов пояснил, почему спасательная операция заняла так много времени. По его словам, в основном время было потрачено на бюрократические процедуры по растаможиванию запчасти для самолета. Кроме того, сказал Дроздов, украинский самолет был 200-м в очереди на посадку в Катманду из-за большой загруженности аэропорта.

И.о. командующего Воздушных сил опроверг информацию в СМИ о том, в Дели была доставлена не та запчасть к самолету. Он отметил, что на подлете Ил-76 к аэропорту Дели экипаж самолета заметил определенные отклонения в работе автоматики одного из четырех двигателей. Однако посадка в аэропорту была осуществлена в штатном режиме. После этого из Украины был заказан насос автоматики двигателя.

В свою очередь, летчик-испытатель первого класса, командир экипажа Ил-76 Александр Пахольченко сообщил на брифинге, что экипаж собственными силами осуществил замену запчасти и настроил работу двигателя. В то же время около 8 часов продолжались бюрократические процедуры по растаможиванию этой запчасти.

По словам Дроздова, 4 мая самолет был готов к вылету из Дели, но стало известно, что в Катманду ввели ограничения на посадку самолетов массой более 100 тонн. Поэтому экипаж Ил-76 решил уменьшить количество топлива в баках, чтобы уложиться в ограничения по массе. Однако задержка с посадкой в Катманду продолжилась и в воздухе, поскольку в аэропорту столицы Непала работали только одна взлетно-посадочная полоса и только два терминала. Поэтому самолет еще час кружил над аэропортом в ожидании разрешения на посадку, а затем еще 3 часа ждал на земле для того, чтобы подойти к терминалу. В целом в Катманду было потрачено 8 часов от приземления до отлета в Дели.

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В Дели, на пути в Украину, экипаж также собственноручно заменил шину одного из шасси самолета, поврежденную на взлетно-посадочной полосе аэропорта Катманду после землетрясения, рассказал Дроздов.

По его словам, 6 мая только в 23.30 во время промежуточной посадки в Баку самолет начали загружать для вылета в Украину, хотя экипаж был готов осуществить вылет уже в 22.00.

Таким образом, отметил Дроздов, из-за технической неисправности самолета задержка с возвращением в Украину составили лишь одни сутки. Все остальное время - это задержка, не связанная с Министерством обороны, сказал он.