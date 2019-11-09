Жители ОРДЛО назвали войну "внутренним конфликтом", в котором виноват Киев – опрос

При этом 63,6% респондентов заявили, что восстанавливать Донбасс должны за счет Украины.

76% респондентов на оккупированных территориях ответили, что «скорее согласны» и «полностью согласны» с утверждением, что война на Донбассе – внутренний конфликт Украины.

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Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованого Зеркалом недели.

«Скорее не согласны» - 14,1%, «совершенно несогласны» – 9,3%.

При этом 86% опрошенных ответили, что «скорее не согласны» и «абсолютно не согласны» с утверждением, что войну на Донбассе начали пророссийские силы с Москвой. Лишь 3,1% полностью согласны с этим.

Кроме того, жители ОРДЛО возлагают полную ответственность за войну на власть Януковича и Порошенко, Евромайдан, ЕС и с боевиками. Но все же большая доля тех, кто считает виновным власть времен Порошенко и США.

63,6% респондентов заявили, что восстанавливать Донбасс должны за счет Украины, а контролировать Донбасс должны «республики» (67%) и Россия (50,2%). Киеву доверили бы контролировать восстановление 24,9%, Евросоюзу – 8,1%, Америке – 2,4%.

Как сообщал УНИАН, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.