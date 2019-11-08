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Россия выдала фейковые паспорта главарям боевиков "ЛДНР", чтобы те переехали в Крым (видео)

13:44, 08 ноября 2019
Общество
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На опубликованной фотографии Безлер сидит вместе с фигурантом дела МН17 / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Боевики Игорь Безлер и Олег Иванников сменили фамилии, и теперь они скрываются в оккупированном Крыму. Такую информацию обнародовали международные расследователи сайта Bellingcat.

По их данным, Россия выдала новые паспорта боевикам, однако в базу налогоплательщиков их не вносили, потому что они не имеют идентификационного номера.

Безлер сменил имя на Игоря Николаевича Берегового и поселился в Симферополе, а Иванников стал Андреем Лаптевым и перебрался в Россию.

В частности, расследователи опубликовали фотографию, на которой Безлер сидит вместе с Дубинским – еще одним фигурантом дела МН17.

Справка. В апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы принимал участие в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке. Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное следствию место.

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Теги: #новости Украины#боевики#паспорт#лднр