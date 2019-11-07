Владельцы поврежденных в провале в центре Киева авто через суд потребуют компенсации ущерба (видео)

Водители возмущаются, что полиция не хотела составлять протокол, что машины пострадали именно из-за порыва трубы.

Владельцы двух автомобилей, которые повреждены в результате прорыва трубы в центре Киева, через суд будут требовать компенсации убытков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Накануне эти машины в результате прорыва трубы в центре столицы попали в ловушку – асфальт ушел у них из-под колес на углу улиц Саксаганского и Шота Руставели.

Водители уже ищут адвокатов и собираются подавать в суд с требованием компенсировать убытки. Ведь одна машина, стоимостью примерно 15 тысяч долларов, не подлежит восстановлению, другая – ценой в 5 тысяч – может выйти из строя в течение года.

Водители возмущаются, что полиция не хотела составлять протокол о том, что машины пострадали именно из-за порыва трубы. В то же время юристы говорят: фото - и видеодоказательств более чем достаточно и призывают бороться за возмещение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве после прорыва трубы раскопали почти по всей длине улицу Саксаганского. В КГГА уверяют, что стараются как можно быстрее выполнить ремонтные работы, ориентировочный срок окончания – пятница.