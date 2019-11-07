В Польше мужчину оштрафовали за "хулиганскую выходку" – уничтожение вывески консульства Украины

Обвиняемый заверил, что это была «хулиганская выходка», а сам он не имеет никаких негативных чувств в отношении Украины и украинцев.

Окружной суд в польском городе Ополе наложил штраф величиной 1000 злотых на 29-летнего Томаша А. за уничтожение вывески почетного консульства Украины.

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Как передает «Польское радио», дело касается уничтожения консульской вывески с гербом Украины. Табличка висела на стене дома, где находится Почетное консульство Украины. Приговор не вступил в силу.

Случай произошел в начале апреля этого года в центре Ополя. Утром на тротуаре прохожие заметили уничтоженную вывеску из искусственного материала с гербом Украины. Раньше табличка висела на стене дома, в котором находятся офисы консульства.

Полиция быстро установила личность человека, который это совершил. Согласно данным следствия, Томаш А. был под воздействием алкоголя. Он признался в совершении действий, которые ему вменяют. Обвиняемый уверял, что это была «хулиганская выходка», а сам он не имеет никаких негативных чувств в отношении Украины и украинцев.

Прокурор предложил выдать приговор без проведения дела со штрафом величиной 1000 злотых. Дополнительно подсудимый должен покрыть средства ремонта вывески и оплатить судебные услуги. Суд принял предложение прокуратуры, аргументируя это, среди прочего, поведением подсудимого, который признал свою вину, выразил раскаяние и сотрудничал с правоохранительными органами во время следствия.