Украинцев из Непала заберет чартерный самолет

Соответствующее решение было принято на уровне Кабинета министров, сообщает корреспондент "Украинской правды" из Непала. Как сообщил исполняющий обязанности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк, за украинцами прилетит самолет из Стамбула.

Читайте такжеОколо 70 украинцев ожидают эвакуации из Непала – МИД"Я доложил сначала главе МВД Арсену Авакову о ситуации, которая сложилась с нашим самолетом Ил-76 в Дели, что нельзя полностью гарантировать безопасность перелета из Индии в Непал и в Киев. Потом на меня вышел премьер Арсений Яценюк, и было принято решение отправить чартерный самолет, который всех заберет", - рассказал Зорян Шкиряк.

По его словам, Украина обратилась к нескольким авиакомпаниям, и наиболее приемлемые условия предложила компания "Атлас Джет Украина". "Они прилетят просто "в ноль", то есть ничего на этом рейсе не заработают", - сказал Зорян Шкиряк.

Ориентировочно самолет ожидают в Непале утром 5 мая, но время сейчас уточняют, как и маршрут возвращения в Киев.

На вопрос, что будет с украинским самолетом в Дели, которому должны привезти новую, уже правильную деталь, Зорян Шкиряк сказал: "Я сейчас не хочу даже говорить об этом самолете".

Однако, скорее всего, его починят, и он полетит домой.

Как сообщал УНИАН, сегодня в эфире одного из телеканалов Зорян Шкиряк сообщил, что сегодня эвакуации украинцев из Непала не будет, поскольку отправленный в Дели Ил-76 Минобороны неисправен.