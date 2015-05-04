Украинские журналисты застряли в Непале и просят о помощи от МИД

Журналисты, которые находятся в Непале вместе с представителями украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попросили о помощи от МИД Украины.

В составе группы журналисты «5 канала», Нового канала, СТБ, Громадського, Эспрессо, каналов «Украина», «1+1», «112» и сайта «Украинская правда», передает Громадське.

Как сообщает корреспондент Громадського Богдан Кутепов, в связи с затруднительным положением, в котором оказались 14 представителей СМИ, сопровождавших груз и эвакуационную группу ГСЧС, медиков, психологов и реабилитолога, остались без возможности самостоятельно продолжать работу.

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«После того, как журналистам объяснили по совету руководителя консульского департамента МИД Андрея Сибиги, они написали официальные заявления, чтобы государство имело возможность где-то разместить эту группу. Ведь нам предложили после 18 часов покинуть территорию резиденции и собственными силами разместиться в гостиницах. А на территории резиденции должны остаться только граждане с детьми», - пояснил он.

Официально эвакуированным МИД оказывает помощь, а у 14 журналистов фактически не осталось возможности самостоятельно содержать себя на территории Непала. «Поэтому пришли к выводу, что они также украинцы, которые нуждаются в эвакуации», - рассказал Богдан Кутепов.

Мы с Максом с 5 канала и Оксаны с канала Украина никак не натішимось, что нашли грязные одноразовые тапки из отеля, в котором ночевали когда-нибудь в Дели. Делимся, кто первый пойдет в душ. Posted by Bohdan Kutiepov on 4 мая 2015 г.