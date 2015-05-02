Под Киевом девушка на Audi на скорости 200 км/ч снесла с дороги машину дорожной службы
01:34, 02 мая 2015Общество
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Масштабная авария произошла возле аэропорта "Борисполь". Девушка на спортивной Audi влетела в автомобиль дорожной службы, который наносил разметку
возле аэропорта "Борисполь" девушка на Audi протаранил машину дорожной службы / ТСН
Авария произошла в 5:00 часов прошлым утром, говорится в сюжете ТСН.
Легковушка разбита вдребезги. Свидетели рассказывают, что водитель ехала на скорости более 200 км/час.
На повороте к аэропорту она протаранила дорожный автомобиль так, что 3-тонную маркировочную машину отбросило, а оттуда вылетели двое работников.
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После этого спорткар пролетел еще 100 метров.
Один из дорожников получил тяжелую черепно-мозговую травму. У него два кровоизлияния в мозг.
А вот сама виновница аварии отделалась переломом руки.
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