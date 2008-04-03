Пожар на шахте ”Степова”: 87 горняков эвакуировали

Во вторник вечером во Львовской области на шахте „Степова” ГП „Львовуголь” в результате пожара было эвакуировано 87 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара задействовано три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома. Причина пожара устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.