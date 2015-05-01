В Одессу из-за Первомая стягивают силы "Альфы" и военную технику (фото)

Об этом сообщает «Думская». В частности, издание сообщает о передвижениях военной техники и вооруженных военнослужащих Национальной гвардии Украины, которых украинцы видели в разных районах Одессы и ее пригородах.

Пресс-центр УСБУ проинформировал о том, что, по имеющимся у спецслужбы данным, «отдельные радикально настроенные граждане и группы, имея собственные взгляды на исторические события, идеологические и политические предпочтения, вынашивают планы дестабилизировать ситуацию в городе во время массовых мероприятий по почтению памяти жертв прошлогодней трагедии и Второй мировой войны».

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Для своевременного выявления, предупреждения и предотвращения возможных террористических проявлений и любых провокаций сотрудники всех силовых структур — МВД, СБУ, НГУ — работают в усиленном режиме.

«В Одессу прибыли опытные специалисты центрального управления СБ Украины, в том числе и те, которые принимают участие в антитеррористической операции на востоке страны. Возглавляет их руководитель Антитеррористического центра при СБУ. С целью повышения эффективности и мобильности проведения контртеррористических мероприятий из зоны АТО в город прибыла боевая техника спецподразделений Службы», — отмечается в сообщении СБУ.

По данным издания, сейчас в Одессе находится больше половины сотрудников Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ (группа «Альфа»).