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В Черновцах депутаты поддержали петицию о запрете акций ЛГБТ

14:42, 31 октября 2019
Общество
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Петиция собрала необходимые 250 подписей жителей Черновцов / фото УНИАН

Черновицкий городской совет поддержал электронную петицию, которой предлагается запретить проведение на территории города любых ЛГБТ-мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня без обсуждений приняли 24 депутата горсовета на очередной сессии (общее число избранников - 42).

Автором электронной петиции является местный житель Николай Гунько.

Он предложил внести в устав территориальной громады города Черновцы пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий. Петицию ранее поддержали более 250 жителей города.

Если мэр не наложит вето на это решение, то соответствующий пункт будет внесен в устав.

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Теги: #Черновцы#запрет#ЛГБТ#акция#петиция