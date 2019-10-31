В Черновцах депутаты поддержали петицию о запрете акций ЛГБТ

Если мэр не наложит вето на это решение, то пункт о запрете будет внесен в устав территориальной громады города.

Черновицкий городской совет поддержал электронную петицию, которой предлагается запретить проведение на территории города любых ЛГБТ-мероприятий. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня без обсуждений приняли 24 депутата горсовета на очередной сессии (общее число избранников - 42). Автором электронной петиции является местный житель Николай Гунько. Он предложил внести в устав территориальной громады города Черновцы пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий. Петицию ранее поддержали более 250 жителей города. Если мэр не наложит вето на это решение, то соответствующий пункт будет внесен в устав.

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