В Черновцах депутаты поддержали петицию о запрете акций ЛГБТ
14:42, 31 октября 2019Общество
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Если мэр не наложит вето на это решение, то пункт о запрете будет внесен в устав территориальной громады города.
Петиция собрала необходимые 250 подписей жителей Черновцов / фото УНИАН
Черновицкий городской совет поддержал электронную петицию, которой предлагается запретить проведение на территории города любых ЛГБТ-мероприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня без обсуждений приняли 24 депутата горсовета на очередной сессии (общее число избранников - 42).
Автором электронной петиции является местный житель Николай Гунько.
Он предложил внести в устав территориальной громады города Черновцы пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий. Петицию ранее поддержали более 250 жителей города.
Если мэр не наложит вето на это решение, то соответствующий пункт будет внесен в устав.
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