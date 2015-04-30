Прокуратура сообщила о подозрении 12 судьям

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, сообщается, что ГПУ направила в апелляционный суд города Киева для определения подсудности обвинительный акт в отношении судьи Печерского районного суда г. Киева С. Волковой, которая 19.09.2014 во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве 39 участников акций протеста Д. Садовника приняла заведомо неправосудное решение.

"Своим решением судья безосновательно отказала в продлении этого срока, избрала меру пресечения в виде домашнего ареста и незаконно освободила подозреваемого из-под стражи", - сказано в сообщении ГПУ.

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Также сообщается, что продолжается деятельность органов прокуратуры по мониторингу незаконных судебных решений, которые нанесли значительных экономических убытков государству и связанные с незаконным поглощением предприятий, учреждений, организаций.

Так, в течение 1 квартала этого года органами прокуратуры обжаловано 8 судебных решений указанной категории и по выявленным нарушениям внесено 8 апелляционных жалоб, сообщили в ГПУ.