Вылет самолета для эвакуации украинцев из Непала задерживается из-за погодных условий - Шкиряк

Об этом сообщил и.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Самолет и экипаж Ил-76 Минобороны давно готовы. Все необходимые средства для эвакуации наших сограждан загружены на борт. Представители ГСЧС и МИД находятся в аэропорту», - написал он.

«Ждем разрешения на вылет в Катманду или Дели. Пока не дают добро», - добавил Шкиряк.

По его словам, вылет задерживают в связи с погодными условиями.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что вылет Ил-76 для эвакуации граждан Украины из Непала отложен. По состоянию на 14.00 МИД владеет информацией о пребывании в Непале 194 граждан Украины. Не установлено связь с 55 гражданами Украины.