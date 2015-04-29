Вылет самолета для эвакуации украинцев из Непала задерживается из-за погодных условий - Шкиряк
Вылет украинского самолета Ил-76 для эвакуации граждан Украины из Непала задерживается из-за погодных условий.
Об этом сообщил и.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
«Самолет и экипаж Ил-76 Минобороны давно готовы. Все необходимые средства для эвакуации наших сограждан загружены на борт. Представители ГСЧС и МИД находятся в аэропорту», - написал он.
«Ждем разрешения на вылет в Катманду или Дели. Пока не дают добро», - добавил Шкиряк.
По его словам, вылет задерживают в связи с погодными условиями.
Как сообщал УНИАН, ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что вылет Ил-76 для эвакуации граждан Украины из Непала отложен. По состоянию на 14.00 МИД владеет информацией о пребывании в Непале 194 граждан Украины. Не установлено связь с 55 гражданами Украины.
Літак та екіпаж Іл-76 Міноборони давно готові. Всі необхідні засоби для евакуації наших співгромадян завантажено на борт...Posted by Зорян Шкиряк on 29 Апрель 2015 г.