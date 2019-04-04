В оккупированном Крыму обвиняемые по "делу Веджие Кашка" не признали свою вину

В деле четыре фигуранта - им инкриминируют вымогательство денежных средств у гражданина Турции.

В подконтрольном России так называемом «Киевском районном суде Симферополя» четверо обвиняемых по «делу Веджие Кашка» Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач не признали свою вину.

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Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Исляма Велиляева. Он отметил, что «судебное» следствие по делу закончилось.

«Были допрошены все четверо подсудимых. Ни один из них не признал себя виновным. Каждый из них пояснил, что действовал исключительно по доброй воле и в целях помощи покойной Веджие Кашка. Также они заявили, что не преследовали никаких корыстных целей. Отдельно отмечу, что подсудимый Асан Чапух заявил, что оружие, которое якобы нашли у него при обыске, ему не принадлежит и было подброшено», – сообщил адвокат.

Он также отметил, что на следующем «судебном» заседании, которое запланировано на 10 апреля, «суд» перейдет к прению сторон.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымских татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Им инкриминируют вымогательство средств у гражданина Турции.

Во время задержания стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, позже женщина скончалась.

У фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи - хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.

24 января 2019 года "суд" в оккупированном Крыму изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" на домашний арест.

1 марта так называемый "суд" продлил домашние аресты фигурантам "дела Веджие Кашка" до 7 мая.