Дом в центре Киева за 1 гривню: экс-чиновники присвоили 230 миллионов на афере с недвижимостью
Правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Киевской облгосадминистрации на сделке с недвижимостью в столице. Злоумышленники присвоили сотни миллионов гривень.
Читайте такжеСкандальный экс-глава ГФС Насиров арендовал двухэтажный коттедж профсоюза таможни за 6,7 тысяч в месяц
Как говорится в сообщении на сайте СБУ, оперативники установили, что четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА совместно с должностными лицами коммунального предприятия организовали механизм обогащения на государственном имуществе.
«За 1 гривню в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разницу направляли не в госбюджет Украины, а в карманы фигурантов дела», – говорится в сообщении.
Проверки и экспертизы документов показали, что преступники нанесли государству ущерб на сумму более 232 миллионов гривень.
Правоохранители изъяли и документацию, которая подтверждает незаконную передачу здания в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела. Действующее руководство киевской ОГА начало процедуру аннулирования арендного договора.
Сейчас четырем экс-руководителям департамента ОГА объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с прокуратурой города Киева. Продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что в Бердянске черные риэлтеры под пытками вынуждали людей отдавать свое жилье.