Прогноз МВФ: всему миру предстоят трудные два года

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по темпам роста мировой экономики, сообщает Bloomberg. Она вырастет в 2008 году на 3,7 процента, тогда как в январе ожидался рост в 4,1 процента, а в июле 2007 года - 5,2 процента. Причиной изменения прогноза стал "самый тяжелый финансовый кризис со времени Великой Депрессии в 1929-1933 годах".

Кроме того, вероятность снижения мировых темпов роста в 2008 и 2009 годах до уровня ниже 3 процентов МВФ оценил в 25 процентов. В сообщении фонда говорится, что такие темпы эквивалентны "всемирной рецессии".

Рост ВВП США в 2008 году оценивается МВФ на уровне 0,5 процента (в 2007 году он составил 2,2 процента). В 2009 году оживления также не ожидается, темпы роста по прогнозу фонда не превысят 0,6 процента.

Экономика еврозоны замедлится до 1,3 процента по сравнению с 2,7 процента в прошлом году. Темпы роста крупнейшей европейской экономики - германской - замедлятся до 1,2 процента с 2,5 процента в 2007-м.

Темпы роста экономики Китая снизятся до 9,3 процента по сравнению с 11,5 по итогам 2007 года и 10 процентами, спрогнозированными в январе. ВВП Японии по прогнозам вырастет на 1,4 процента, а всего Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 7,6 процента (ранее ожидалось 8,2).

МВФ также ожидает роста темпов инфляции по всему миру. Как отмечается в сообщении фонда, доллар продолжит свое падение по отношению к евро.

Лента.ру