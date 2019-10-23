Умер снайпер батальона "Донбасс" (фото)

В воскресенье он должен был участвовать в марафоне морской пехоты США.

Ветеран АТО, воин Нацгвардии и снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко внезапно умер 21 октября.

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Об этом побратимы воина пишут на его странице в Facebook. Сообщается, что трагедия произошла на тренировке. В воскресенье, 27 октября, он должен был участвовать в марафоне морской пехоты США.

"Дмитрий Фесенко ушел добровольцем на войну и в течение 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у него диагностировали миелому (рак костного мозга)", – сообщил Сергей Сердюк.

23 октября Фесенко должны похоронить в Полтаве.

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