Умер снайпер батальона "Донбасс" (фото)
15:48, 23 октября 2019Общество
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В воскресенье он должен был участвовать в марафоне морской пехоты США.
Фесенко умер во время тренировки / facebook.com/aphareus.ua
Ветеран АТО, воин Нацгвардии и снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко внезапно умер 21 октября.
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Об этом побратимы воина пишут на его странице в Facebook. Сообщается, что трагедия произошла на тренировке. В воскресенье, 27 октября, он должен был участвовать в марафоне морской пехоты США.
"Дмитрий Фесенко ушел добровольцем на войну и в течение 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у него диагностировали миелому (рак костного мозга)", – сообщил Сергей Сердюк.
23 октября Фесенко должны похоронить в Полтаве.
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