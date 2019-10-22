Выходные в ноябре 2019: сколько будем отдыхать (календарь)
12:27, 22 октября 2019Общество
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В последний месяц осени у украинцев не будет дополнительных выходных.
В ноябре дополнительных выходных не будет / фото УНИАН
В ноябре 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.
Календарь на ноябрь 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 21;
- выходные в ноябре - 9 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30).
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Праздники в ноябре 2019
9 ноября - День украинской письменности и языка
17 ноября - День студента
21 ноября - День достоинства и свободы
21 ноября - профессиональный праздник украинских десантников - служащих Десантно-штурмовых войск ВСУ
24 ноября украинцы почтят память жертв голодоморов
kalendari.co.ua
Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.
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