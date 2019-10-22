Выходные в ноябре 2019: сколько будем отдыхать (календарь)

В последний месяц осени у украинцев не будет дополнительных выходных.

В ноябре 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Календарь на ноябрь 2019: - общее количество календарных дней - 30; - рабочие дни - 21; - выходные в ноябре - 9 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30). Читайте такжеВыходные в октябре 2019: когда и сколько отдыхаем (календарь) Праздники в ноябре 2019 9 ноября - День украинской письменности и языка 17 ноября - День студента 21 ноября - День достоинства и свободы 21 ноября - профессиональный праздник украинских десантников - служащих Десантно-штурмовых войск ВСУ 24 ноября украинцы почтят память жертв голодоморов Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

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