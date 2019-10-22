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Выходные в ноябре 2019: сколько будем отдыхать (календарь)

12:27, 22 октября 2019
Общество
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В ноябре дополнительных выходных не будет / фото УНИАН

Календарь на ноябрь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 21;

- выходные в ноябре - 9 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30).

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Праздники в ноябре 2019

9 ноября - День украинской письменности и языка

17 ноября - День студента

21 ноября - День достоинства и свободы

21 ноября - профессиональный праздник украинских десантников - служащих Десантно-штурмовых войск ВСУ

24 ноября украинцы почтят память жертв голодоморов

kalendari.co.ua

Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

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Теги: #выходные#выходные в Украине#погода в ноябре в Украине