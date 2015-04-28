В Харькове Компартия выполнит решение суда и не будет проводить митинг 1 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам первый секретарь харьковского обкома КПУ Алла Александровская.

"Мы категорически несогласны, но мы подчинимся решению суда, решение суда мы будем выполнять", - сказала она.

Александровская выразила убеждение, что апелляцию подавать нет смысла, поскольку на ее рассмотрение суду необходимо 10 суток, а поэтому решение не будет вынесено до 1 мая.

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"Если бы я знала, что к 1 мая рассмотрят апелляцию, и мы добьемся решения, я бы это сделала. Но я знаю, что до 1 мая они не будут рассматривать. А это значит, что я должна немедленно выполнять решение этого суда", - подчеркнула первый секретарь обкома.

При этом она отметила, что 9 мая в День Победы коммунисты всегда принимали участие в возложении цветов к мемориалу.

По словам Александровской, День Победы — это общий праздник, поэтому коммунисты не будут подавать никаких заявок об участии в общих возложениях цветов к мемориалам славы.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля по обращению городского совета Харьковский окружной административный суд запретил активистам КПУ проводить в Харькове шествие и митинг 1 мая.

В горсовет Харькова поступило обращение Службы безопасности Украины о запрете любых неофициальных массовых мероприятий с 20 апреля по 10 мая. По данным милиции, существует угроза террористических актов, что подтверждает анализ оперативной ситуации.

Власти Харькова заявили, что будут обращаться в суд с просьбой запретить все неофициальные массовые акции во время майских праздников.

На майские праздники в Харьковской области запланировано почти 90 официальных массовых мероприятий, в том числе чествование ветеранов и возложение цветов к мемориалам.