В Харькове суд запретил коммунистам проводить шествие и митинг 1 мая

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента Вячеслава Басараба.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля городской совет Харькова обратилась в суд с просьбой запретить активистам КПУ 1 мая проводить в городе шествие и митинг.

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В горсовет поступило обращение Службы безопасности Украины о запрете любых неофициальных массовых мероприятий с 20 апреля до 10 мая.

Представители облуправления милиции поддержали городскую власть. По данным милиции, существует угроза террористических актов, что подтверждает анализ оперативной ситуации.

Первый секретарь харьковского обкома КПУ Алла Александровская заверила, что партия в любом случае выполнит решение суда.

22 февраля в Харькове во время шествия проукраинских активистов произошел теракт, в результате которого погибли 4 человека.