СБУ задержала боевика из Харькова, обстреливавшего Луганский аэропорт

Ему сообщено о подозрении за участие в деятельности террористической организации.

Служба безопасности Украины задержала на линии разграничения уроженца Харькова, который в рядах незаконного формирования "Заря" обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, мужчина был задержан при пересечении линии разграничения в Донецкой области. Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк.

В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Следователи СБУ выяснили, что мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «Заря» в августе 2014 года.

"Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на Луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.