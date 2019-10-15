Боевики "ЛНР" добились от жителя Луганщины признания в работе на СБУ

Оккупанты утверждают, что задержанный дал признательные показания.

Боевики группировки «ЛНР» задержали жителя неподконтрольной части территории Луганской области Алексея Крюкова по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

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Оккупанты утверждают, что задержанный имел псевдоним «Крюк» и якобы собирал данные «военного и социально-экономического характера». В частности, информацию о стратегически важных объектах, на одном из которых Крюков ранее работал.

Боевики также заявили, что Крюков дал об этом показания.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области по материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы приговорили трех участников незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».