Более 66% украинцев считают Россию страной-агрессором - опрос

В то же время почти 24% граждан не считают, что Российская Федерация является агрессором.

66,5% украинцев считают Россию страной-агрессором.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 5 по 15 июля 2019 года.

В частности, на вопрос «Как Вы в целом относитесь сейчас к России?», 46,5% респондентов ответили «очень хорошо» или «в основном хорошо» (9% и 37,5% соответственно).

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Зато 43,6% респондентов ответили «очень плохо» или «в основном плохо» (22,6 и 21,1 соответственно). Еще 9,5% затруднились ответить, а 0,4% - отказались отвечать.

Также большинство опрошенных (66,5%) считают Россию страной-агрессором (согласны с этим утверждением 45,8%, скорее согласны - 20,7%).

Не считают, что РФ является страной-агрессором, 23,9% респондентов (скорее не согласны с этим утверждением - 11% и не согласны - 12,9%). Еще 8,8% не ответили на этот вопрос и 0,9% отказались отвечать.

Отдельно респондентам предлагалось выбрать из двух вариантов ответ о будущем украинцев, россиян, белорусов. Так, мнения населения разделились поровну: 47,1% считают, что они останутся близкими народами, а 45,9% считают, что они отдалятся.

С 5 по 15 июля 2019 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью было опрошено 2 тысячи респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.