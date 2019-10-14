В Киеве проходит марш в защиту незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива (видео)

В шествии участвует около 70 человек.

Сегодня в центре Киева, в День защитника Украины, проходит марш в поддержку незаконно осужденного к 24 годам лишения свободы в Италии украинского бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, который уже два года находится за решеткой.

Как передает корреспондент УНИАН, около 70 активистов, волонтеров, ветеранов батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого и собратьев Маркива собрались на Михайловской площади возле здания Министерства иностранных дел.

Читайте такжеПоверили итальянскому СМИ: суд обнародовал мотивировочную часть приговора Маркиву

Активисты отмечают, что дело Маркива является ангажированным и необоснованным. По их словам, нет никаких доказательств причастности Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, а все обвинения являются домыслами и выдумками, основанные на "российском нарративе" и пропаганде.

Они заявили, что дело Маркива абсолютно политическое.

Участники собрания передали украинским дипломатам обращение с призывом к МИД задействовать все механизмы, найти дипломатические пути с целью скорейшего освобождения и возвращения Маркива в Украину.

Возле МИД активисты провели митинг и скандировали лозунг "Свободу Маркиву".

Жена Маркива Диана во время выступления выразила надежду, что Украина официально признает ее мужа политическим заключенным.

В свою очередь представитель МИД Украины, принял письмо-обращение, заявив, что "освобождение и возвращение в Украину Виталия Маркива - это наше общее дело и дипломаты будут прилагать все возможные и необходимые усилия, чтобы Виталий вернулся как можно скорее домой".

Также они передадут обращение в посольство Италии в Украине с требованием деполитизировать дело Маркива. Активисты возмущаются, что в Италии против Маркива проводится грязная информационная кампания, построенная на российской пропаганде.

Активисты сформировали колонну и двинулись по улице Владимирской в направлении посольства. Полиция на проезжей части Владимирской перекрыла одну полосу движения, а также перекрыла улицу Ярославов вал для прохождения колонны к итальянскому дипломатическому представительству.

Также активисты держали в руках большой плакат на украинском и итальянском языке "Защитник Украины Виталий Маркив. Свободу Маркиву! Liberta per Markiv!". Кроме того, они держали плакаты с надписями: "Маркив не виноват", "Честный суд Виталию Маркиву", "Приговор Маркиву - приговор Украина" и другие.

Диана Маркив о деле своего мужа Виталия Маркива — нацгвардійця, осужденного в Италии до 24 лет за якобы убийство на Донбассе в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелллі pic.twitter.com/VWtO94WJSe — hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

10 октября суд присяжных итальянского города Павия обнародовал мотивировочную часть приговора бойцу.